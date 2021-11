Milano, XVIII anniversario della Strage di Nassiria

Presso la Stele ai caduti di Nassiria in largo Caduti milanesi per la Patria, domani, venerdì 12 novembre, alle ore 12, la Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi parteciperà alla cerimonia commemorativa in occasione del XVIII anniversario della strage di Nassiria.

Gli interventi

Dopo la deposizione di una corona e il discorso della Presidente Buscemi, interverranno il Comandante provinciale Carabinieri Milano, gen. Iacopo Mannucci Benincasa, e il Comandante militare Esercito “Lombardia”, gen. Alfonso Miro.



var url210191 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=210191”;

var snippet210191 = httpGetSync(url210191);

document.write(snippet210191);