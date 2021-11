Di Battista: “E’ una vergogna che un innocuo portuale con un tavolino sia stato cacciato da Piazza del Popolo”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

In tutto ciò, per chi non lo sapesse, Piazza del Popolo si trova a Roma, la città dove venne suggellata la Trattativa Stato-Bonucci grazie alla quale vennero concesse ore di anarchia a decine di migliaia di tifosi. Panem et circenses dicevano i latini. “Semipresidenzialismo di fatto” si dice nell’era dei migliori…