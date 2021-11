Covid, Lena: “Soddisfazione per accordo proroga 5mila contratti operatori sanitari”

“Come avevo già annunciato in diverse occasioni, la proroga dei contratti per il personale reclutato per l’emergenza sanitaria, oggi è realtà – Così in una nota Rodolfo Lena, Presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio – Il rafforzamento del nostro Sistema sanitario regionale – continua Lena – dipende dal suo personale, che in questa emergenza ha lavorato in prima linea come non mai.

Abbiamo quindi sottoscritto un accordo

Abbiamo quindi sottoscritto un accordo con le organizzazioni sindacali per prorogare fino al 31 dicembre 2022, i contratti del personale assunto a tempo determinato durante l’emergenza. L’obiettivo finale è quello di arrivare a una stabilizzazione definitiva, a tempo indeterminato, dei 5 mila operatori sanitari che hanno dato un contributo fondamentale e irrinunciabile. Senza di loro non avremmo mai potuto affrontare la pandemia e ottenere gli importanti risultati che sono sotto gli occhi di tutti” conclude Lena.