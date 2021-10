Di Battista: “Calenda e Michetti hanno rinunciato al ruolo di consigliere comunale…”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Faceboo:

Calenda e Michetti hanno rinunciato al ruolo di consigliere comunale. Vi hanno chiesto i voti ma di quei voti se ne fregano. Zero rispetto nei confronti dei cittadini. I cittadini e le loro sofferenze non sono il fine della loro attività politica ma il mezzo di ipotetiche scalate. Ai “politicanti” non interessa nulla della politica. Per costoro la politica è solo arrivismo e i veri rappresentanti dell’anti-politica sono proprio loro!