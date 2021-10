Fiumicino, lavoro, Anselmi: “Continuano gli incontri con le società dell’indotto aeroportuale”

“Continuano gli incontri con le diverse società dell’indotto aeroportuale”. Lo comunica l’Assessora al Lavoro Anna Maria Anselmi. “A seguito degli incontri svolti prima con la Italservizi 2007 srl e a seguire con la Trawell Co SpA – spiega – oggi ho incontrato la società Miorelli Service SpA, altra realtà aeroportuale che purtroppo si sta interfacciando con la tragica situazione lavorativa che versa sul nostro aeroporto, sia a seguito della pandemia che della transizione Alitalia/Ita.

In programma ci sono altri incontri con altre realtà, a conclusione dei quali ci interfacceremo sia con la Regione che con i Sindacati, al fine di capire dove e come possiamo intervenire insieme per contenere il più possibile la preoccupante situazione che si prospetta per le lavoratrici ed i lavoratori del nostro territorio”.