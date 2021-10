Visita andrologica a Roma per un check up completo

Problemi di disfunzione erettile? Noti un ingrossamento dei testicoli, un incurvamento o accorciamento del tuo pene? Senti prurito o dolore ai genitali, che presentano arrossamenti e macchie? Potrebbe esserci qualche problema alla prostata e bisogna correre subito ai ripari prenotando immediatamente una visita ai genitali maschili presso una delle strutture sanitarie del territorio nazionale.

Fare infatti, per esempio, una visita andrologica a Roma, potrà aiutarti a capire l’origine del problema e a risolvere eventuali traumi ai genitali che ti impediscono di procreare. Tuttavia, nonostante l’impellenza, potrebbe essere difficile avere un immediato appuntamento dall’andrologo a Roma. Come fare allora per non dover attendere mesi e mesi e farsi curare subito? Ci sono due strade percorribili: puoi recarti presso il CUP (Centro Unico di Prenotazione) o ottimizzare i tempi di ricerca prenotando comodamente da casa tua tramite i portali della salute online.

Visita andrologica a Roma, quando è necessaria?

Come le donne dovrebbero recarsi più frequentemente dalla ginecologa (almeno 1 volta all’anno), così anche gli uomini dovrebbero sottoporsi più spesso nel corso della loro vita sessuale al controllo di un medico andrologo. Durante la visita andrologica a Roma, per esempio, è possibile effettuare un’ecografia al pene, un esame performante ma non invasivo, per verificare la normale anatomia della struttura del pene e dunque assicurarsi che non ci siano modificazioni patologiche che possano causare l’insorgenza del priapismo, del deficit erettile o della sindrome di La Peyronie. La visita al pene permette, anche, di poter prevenire il tumore al pene o all’uretra.

Durante la visita il paziente verrà messo a suo agio in un ambiente di totale privacy. Dopo aver iniettato un farmaco a livello dei corpi cavernosi le strutture anatomiche del pene diventeranno ben visibili (passando infatti alla fase dell’erezione) e tramite sonda ecografica ad alta frequenza si potrà fare un esame approfondito e “dinamico”, cioè volto ad analizzare sia gli aspetti morfologici che quelli funzionali. L’andrologo, insomma, riesce a fare una valutazione complessiva mentre il pene è in funzione, potendo diagnosticare se il meccanismo che porta all’erezione sia o meno alterato.

Visita al pene a portata di clic

In conclusione, se hai bisogno di recarti con urgenza dall’andrologo o vuoi solo fare una visita andrologica a Roma per controllare che il tuo pene funzioni perfettamente, puoi usufruire dei servizi di prenotazioni online e verificare subito la prima disponibilità in una delle strutture sanitarie della tua zona.

Una volta che ti sarai registrato sulla piattaforma di prenotazione, infatti, ti basterà soltanto avviare la tua ricerca combinando i filtri di data, orario, luogo e assicurazione (qualora avessi una copertura assicurativa e tu voglia usarla per ottenere uno sconto sulla visita o un successivo rimborso). Il sistema, sulla base dei filtri applicati, ti mostrerà solo i risultati pertinenti e potrai fissare il tuo appuntamento. A questo punto andrai ad inserire i tuoi dati personali per completare la procedura: nome, cognome, indirizzo email, numero di cellulare, indirizzo di residenza e codice assicurato (se occorre). Appena cliccherai sulla conferma della prenotazione riceverai per email il tuo recap.