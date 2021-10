4 dritte per risparmiare su detersivi e prodotti per la cura della casa

Oltre alla spesa alimentare, quella relativa ai detersivi e ai prodotti per la cura della casa è una delle voci che incidono maggiormente sul budget delle famiglie italiane. Acquistare tutto il necessario per effettuare le pulizie e fare il bucato è tutt’altro che economico e può rivelarsi davvero impegnativo perché parliamo di prodotti che hanno un costo di certo non indifferente. Fortunatamente però anche su detersivi e simili è possibile risparmiare e oggi vi diamo alcune dritte utili per riuscirci.

#1 Tenere d’occhio le offerte della settimana

Prima di tutto, per riuscire ad approfittare delle migliori promozioni conviene sempre tenere d’occhio le offerte della settimana proposte nei vari punti vendita. Ormai infatti detersivi e prodotti per la casa si possono trovare praticamente ovunque, dall’ipermercato al negozio specializzato (che come vedremo tra poco è solitamente molto più conveniente). Da alcune statistiche recenti è emerso che le famiglie più attente, che controllano ad esempio il volantino di Risparmio Casa piuttosto che quello di Tigotà prima di andare ad acquistare i detersivi, sono anche quelle che riescono a risparmiare di più alla fine dell’anno. D’altronde approfittare delle promozioni è senza dubbio un’ottima strategia per evitare di spendere più del dovuto. Questo vale in modo particolare per i detersivi, visto che non si deteriorano e dunque si può fare scorta.

#2 Evitare di acquistare i detersivi al supermercato

In linea di massima, acquistare i detersivi ed i prodotti per la casa al supermercato non è mai una buona idea se l’intenzione è quella di risparmiare. Molti italiani lo fanno per questioni di comodità e di tempo: quando vanno al supermercato per fare la spesa alimentare ne approfittano anche per acquistare detersivi e simili. Questa tuttavia non è una strategia vincente perché nei negozi specializzati come Tigotà, Risparmio Casa, Acqua e Sapone e via dicendo i prezzi sono mediamente più vantaggiosi, anche quando i prodotti non sono in promozione.

#3 Leggere sempre il prezzo al litro del prodotto

Un errore che commettono molti consumatori è quello di lasciarsi ingannare dal prezzo della confezione, senza controllare il costo al litro del detersivo in questione. Sarebbe questo il valore da andare sempre a guardare per capire quale sia l’opzione più conveniente, anche perché al giorno d’oggi non è sempre facile distinguere le quantità effettive di prodotto dal packaging. Può capitare, in sostanza, di essere convinti di acquistare il detersivo più economico solo perché il suo prezzo risulta inferiore senza considerare che in realtà il costo al litri è di gran lunga superiore rispetto ad altri, che magari hanno confezioni meno ingannevoli.

#4 Approfittare delle confezioni risparmio

Infine, approfittare delle confezioni risparmio è sempre una bella idea. I detersivi e la maggior parte dei prodotti per la casa infatti non hanno una scadenza o se ce l’hanno non è di certo ravvicinata. Vale dunque la pena fare scorta quando vengono lanciate promozioni ed occasioni vantaggiose, in modo da risparmiare anche se il prezzo di per sé può sembrare alto, per via delle grandi quantità di prodotto incluse nella confezione.