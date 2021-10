Roma, Carabinieri arrestano 3 persone: erano in possesso di carte di credito non intestate a loro

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato tre persone – un 37enne moldavo già noto alle forze dell’ordine, un 42enne romeno e un 43enne romano – con l’accusa di utilizzo fraudolento di carte di pagamento in concorso.

L’intervento dei Carabinieri

Ieri sera, al termine di mirati accertamenti investigativi e nel corso di uno specifico servizio di osservazione e pedinamento, i Carabinieri hanno fermato i tre in via Alessandro Nelli, zona Torre Gaia, sottoponendoli ad un approfondito controllo.

Le perquisizioni personali eseguite dai Carabinieri hanno permesso di rinvenire 2 carte di credito intestate a terze persone e 1.500 euro in contanti nelle tasche del 37enne, 2 carte di credito intestate a terze persone e 600 euro in contanti nelle tasche del 42enne e 2 carte di credito intestate a terze persone e 5.940 euro in possesso del 43enne. Nessuno dei fermati ha saputo giustificare il possesso di quanto trovato dai Carabinieri e così le verifiche si sono spostate nell’appartamento del cittadino romeno, nella stessa via, dove i Carabinieri hanno rinvenuto altro materiale: 36 carte magnetiche di diversi istituti di credito intestate a terze persone; 7.500 euro in contanti; 26 timbri di società con sedi legali in vari indirizzi di Roma; 4 Pos per pagamenti; 4 carte di identità rilasciate da Autorità rumene a cittadini rumeni.

Su tutto il materiale rinvenuto e sequestrato, i Carabinieri svolgeranno ulteriori accertamenti.

Gli arrestati sono stati portati in carcere, due a Regina Coeli e uno a Rebibbia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.