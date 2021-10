Legambiente: “Soddisfazione per la vittoria di Gualtieri ora ambiente al centro”

Gualtieri Sindaco di Roma, Legambiente “Grande soddisfazione per l’elezione del Sindaco Gualtieri, ora l’Ambiente al centro verso la Roma che vogliamo”.

Legambiente Lazio accoglie con grande soddisfazione l’elezione di Roberto Gualtieri Sindaco di Roma “Esprimiamo grandissima soddisfazione per l’elezione di Gualtieri – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. Abbiamo lavorato insieme in tante giornate di costruzione del programma e visitando le magnifiche bellezze ambientali di Roma, ora l’ambiente è al centro per costruire l’idea di futuro della città, e ora tutti insieme per la Capitale dei prossimi anni. Al Sindaco, ai neo consiglieri e a tutti i presidenti di municipio eletti, vanno le nostre congratulazioni”.