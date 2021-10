Municipio X, Picca-De Vecchis (Lega): “Ripristinare legalità e decoro portando servizi al territorio”

“Il Municipio X è stato lasciato in un grande stato di abbandono, come confermano le vicende del parco della Madonnetta e gli alloggi delle case popolari in via Forni ad Ostia. Oggi pomeriggio abbiamo effettuato una visita in questi luoghi ed incontrato i residenti. Due situazioni di evidente incapacità amministrativa”.

Nel primo caso un gioiello immobiliare e un modello sociale

“Nel primo caso un gioiello immobiliare e un modello sociale – inizialmente gratuito per i cittadini – fatto marcire in disuso. Una struttura pericolosa che ha generato anche sacche d’illegalità e che ha prodotto ben 20 milioni di euro di danno erariale a carico della collettività. Il parco della Madonnetta va bonificato e restituito alle famiglie, ai bambini e alle associazioni di quartiere”.

“Una scia di degrado in cui versano anche le case di via Forni ad Ostia, edifici a rischio crollo e mancata messa in sicurezza come accaduto con il tetto di alcuni alloggi nei mesi precedenti. Al governo del Municipio X lavoreremo per ripristinare la legalità e il decoro urbano portando servizi al territorio”.

E’ quanto dichiarano in una nota congiunta Monica Picca, candidata presidente del Municipio X per il centrodestra alle elezioni amministrative, e William De Vecchis, senatore della Repubblica per la Lega, a margine del sopralluogo effettuato presso il parco della Madonnetta e gli alloggi popolari di via Forni a Ostia.