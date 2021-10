Di Battista: “Dalle nostre tasche stanno per uscire cifre inaudite per permettere il matrimonio Unicredit-MPS”

Così Alessandro Di battista sulla sua pagina Facebook:

Lui è Andrea Orcel, l’AD di Unicredit. C’è chi lo chiama il “banchiere di Dio” per via dei suoi rapporti con il Vaticano e con l’Opus Dei e chi il “Cristiano Ronaldo” della finanza per le sue capacità e, probabilmente, per il conto in banca. In queste ore Orcel, insieme a Padoan (Presidente di Unicredit nonché il ministro dell’economia che diede a MPS oltre 5 miliardi di denaro pubblico nel 2016) stanno pressando il governo italiano affinché metta altri soldi in MPS prima dell’acquisto dell’antica banca senese da parte di Unicredit.

Mentre si discute se pagare o meno i tamponi per i lavoratori senza Green Pass (io, assolutamente PRO-VAX – anzi consiglio a tutti di vaccinarsi come avviene anche in paesi che nulla hanno a che vedere con big-pharma – sono sempre più scettico verso il GP per i lavoratori non comprendendo perché si attui una tale discriminazione a fronte di una campagna vaccinale che ci dicono sia ottima e soprattutto in virtù del fatto che in nessun Paese del mondo occidentale si è deciso di attuare una misura del genere) sappiate che dalle nostre tasche stanno per uscire cifre inaudite per permettere il matrimonio Unicredit-MPS, l’ennesima fusione, l’ennesimo accentramento di potere, stavolta finanziario.