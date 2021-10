Scanzi: “Una delle più grandi malattie contemporanee è il benaltrismo”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Una delle più grandi malattie contemporanee è il “benaltrismo”. Se parli di una cosa, quelli che si sentono attaccati spostano l’attenzione e parlano d’altro. E allora i marò? E le foibe? E Bibbiano? Questo ragionamento, di rara pochezza culturale e intellettuale, è adorato dalla destra. Di fronte alla mozione per sciogliere Forza Nuova, il centrodestra compatti ha messo in scena il solito benaltrismo: “Siamo contro tutte le violenze, ma allora facciamo una mozione anche contro le violenze di sinistra”.

Se si parla di fascismo, il tema è il fascismo. Punto. E se qualcuno prova imbarazzo nel parlarne e nel denunciarlo, è perché è fascista. O comunque vuole i voti dei fascisti. Meloni, Salvini e le spoglie mortali del berlusconismo non possono firmare la mozione contro Forza Nuova perché, per loro, anche – soprattutto? – l’estrema destra è un interlocutore politico. E gli amici, anche quelli nerissimi, bisogna tenerseli belli stretti.

Questo è il punto. Tutto il resto non è altro che benaltrismo & fascismo mascherato.