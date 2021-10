Di Battista: “Anche questa è violenza”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Monte dei Paschi sta morendo in cambio la parte buona di una delle banche più antiche del mondo se la sta prendendo Unicredit. Il Presidente di Unicredit è Padoan, quel Padoan che 5 anni fa, da Ministro dell’economia, ha utilizzato 5,6 miliardi di euro di denaro pubblico per mantenere in vita MPS (evitando, tuttavia, che si potesse rimettere davvero in pista) e che alcuni mesi fa ha abbandonato il Parlamento per presiedere il CDA di una delle banche più importanti d’Italia. Ignobili conflitti di interessi che ormai nessuno più denuncia. Ebbene Unicredit per prendersi la parte buona di MPS (lasciando allo Stato, cioè a noi, esuberi, sportelli poco redditizi, etc) pretende denaro. Molto denaro. Parliamo di miliardi di euro e parliamo di soldi pubblici.

Dovete sapere, inoltre, che l’altissimo, il messia, l’apostolo Draghi fu uno degli artefici dell’assassinio di MPS. In che modo? Quando era Governatore della Banca d’Italia avallò un’operazione vergognosa: l’acquisto da parte di MPS di Banca Antonveneta al triplo del suo valore. Quello (insieme alla contiguità MPS-Partito Democratico) segnò l’inizio della fine del glorioso istituto senese che per secoli aveva sostenuto lo sviluppo di interi territori.