Don Bosco, picchiava la madre anziana: arrestato un 38enne

Ha denunciato di essere vittima da anni di violenze e vessazioni da parte del figlio; costretta a esaudire le sue richieste continue di soldi per timore di reazioni violente e quindi botte. L’altra sera, i Carabinieri della Stazione di Roma Cinecittà sono intervenuti in un’abitazione di via M.D. Rossi, zona Don Bosco, dove hanno arrestato un 38enne romano disoccupato e con precedenti penali, con le accuse di maltrattamenti in famiglia, percosse, estorsione e rapina.

Secondo quanto denunciato dalla mamma

Secondo quanto denunciato dalla mamma, l’uomo, dopo essere rientrato a casa, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcol, avrebbe danneggiato gli arredi di casa e successivamente aggredito l’anziana madre convivente, pensionata e invalida, colpendola con calci, colpevole di aver chiesto al figlio la restituzione del telefono cellulare che le era stato sottratto. A seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, i militari hanno raggiunto l’abitazione e arrestato il 38enne che è stato ammanettato e condotto in caserma. Sul posto è giunto anche il personale medico del 118 che ha medicato la donna.

Sentita dai militari, l’anziana donna ha denunciato di essere da anni vittima di violenze e vessazioni da parte del figlio e di essere costretta ad esaudire le sue continue richieste di denaro per paura di reazioni violente.

L’arrestato è trattenuto in caserma per poi essere condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.