Scanzi: “Non si conosce neanche più la differenza tra analisi e speranza”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Nei giorni scorsi ho più volte detto e scritto che Raggi non aveva neanche mezza chance di andare al ballottaggio, e che anzi rischiava di arrivare pure dietro a Calenda. Basta rileggere i miei post e video su Facebook e Instagram. Apriti cielo! Insulti dagli elettoti 5 Stelle, gente che diceva “Virginia vince sicuro”, persone che scrivevano “Che cazzo dici, vince Raggi al primo turno!” (?). Il delirio totale. Ormai l’ignoranza e il tifo (non parlo di speranza) sono tali che le persone vivono in mondi paralleli e, se gli fai notare che il Napoli ha dieci punti di vantaggio sulla Juve, ti rispondono: “Cretino, allora tifi Napoli tu eh?”. Non si conosce neanche più la differenza tra analisi e speranza. Canna del gas, proprio.

Mai. Ed anzi ha preso pure più del previsto. Anche il terzo posto di Calenda non è una sorpresa, e vi confesso che ho avuto paura che arrivasse secondo: era in rimonta (lui sì) e non era impossibile vederlo al ballottaggio. Infatti quello che esulta meno di tutti è Calenda, perché ci credeva eccome nel botto.

Avere sperato in Raggi ci sta, avere credito davvero alla sua rielezione significa vivere su Marte.

Sarebbe bello tornare a ragionare senza paraocchi e atteggiamenti ultrà, ragazzi. Anzitutto in politica. E sarebbe bello anche ammettere che Pd e M5S, laddove si sono presentati disuniti, hanno avuto (per colpe da dividere equamente) un atteggiamento scellerato e suicida. A Roma serviva un candidato unitario (il nome ditemelo voi), a Torino serviva un candidato unitario (di sicuro non il renziano ora in lizza). Eccetera.

Non so voi, ma io mi sarei rotto i coglioni di vedere fratture a sinistra (e affini) che hanno l’unico scopo di far vincere la destra. Vediamo di crescere e di fare squadra, una volta per tutte. O vinceranno quelli lì.