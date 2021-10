Fiumicino, bloccati 3 ladri di auto: adottato il foglio di via

Nella tarda serata, una pattuglia del commissariato di Fiumicino, diretto da Catello Somma, mentre svolgeva il servizio di controllo del territorio, ha notato, tra le auto parcheggiate vicino alla stazione ferroviaria Parco Leonardo, il tenue bagliore prodotto da una piccola torcia. I poliziotti si sono subito avvicinati e hanno visto un uomo che stava armeggiando con delle forbici sulla portiera di una Ford.

Scappato alla vista della polizia

Il sospetto, accortosi della macchina della polizia che stava andando verso di lui, è fuggito salendo su una Volvo dove c’erano ad aspettarlo 2 complici, uno dei quali con l’evidente funzione di “palo”. La fuga tuttavia non è riuscita. I poliziotti, infatti, intuendo la manovra del conducente, si sono messi di traverso riuscendo a bloccare la macchina. Poi è scattata la perquisizione dei 3, a seguito della quale i poliziotti hanno trovato e sequestrato oltre alle forbici, una torcia, una chiave a croce, un grosso cacciavite, 300 euro e 4 paia di occhiali.

Da controlli effettuati dai poliziotti sul posto e successivamente presso il commissariato Fiumicino, è emerso poi non solo che a carico dei 3 uomini esistevano numerosi precedenti di polizia, il più dei quali proprio per furti su auto, ma anche che uno degli indagati non aveva ottemperato ad un decreto di espulsione.

Per tutti e 3 emesso il Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Fiumicino

Per tutti e 3, al termine degli accertamenti, il Questore di Roma ha emesso il Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Fiumicino, con annesso divieto di ritorno nella stessa cittadina aereoportuale.

L’uomo, inottemperante al decreto di , è stato invece accompagnato presso il C.P.R. di Bari dove verrà eseguito il provvedimento.

L’auto con la quale i 3 hanno tentato la fuga, essendo priva di copertura assicurativa, è stata sequestrata e sono tutt’ora in corso accertamenti sull’intestatario.