Fratoianni: “Una condanna così non l’abbiamo vista nemmeno per i peggiori criminali in Italia”

Una condanna così non l’abbiamo vista nemmeno per i peggiori criminali in Italia.

Mimmo non ha rubato un centesimo, non si è arricchito, non ha fatto del male, non ha sfruttato.

Sono fatti. Fatti che emergono dal processo.

C’è ancora da leggere bene la sentenza, ma secondo il quotidiano La Repubblica, Mimmo avrebbe messo in piedi un sistema di accoglienza per riceverne un inspiegabile vantaggio politico.

Davvero siamo all’incredibile

Davvero viene da chiedersi se questo sia compiutamente un paese democratico.

Mimmo ha tutto il nostro sostegno.

Ora più che mai.

Tre giorni fa ero con lui, oggi gli rinnovo il mio abbraccio.



