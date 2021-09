Di Maio: “Roma è candidata a ospitare Expo2030”

Adesso è ufficiale: Roma è candidata a ospitare Expo2030. Questa mattina è arrivata la firma del Presidente del Consiglio Mario Draghi che lancia la candidatura della nostra Capitale.

È davvero un’ottima notizia, che ci deve spronare a lavorare con grande impegno per raggiungere questo obiettivo prestigioso. Tutti insieme: Governo centrale, Regione e Comune, a livello istituzionale e politico.

I ringraziamenti

Voglio ringraziare tutto il personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il corpo diplomatico per aver lavorato a questa importante candidatura. Questo è il punto di inizio di un nuovo percorso. È un’altra sfida green, di sviluppo urbano e di crescita economica per la nostra Capitale, e c’è tanto da fare. Saranno mesi intensi e bisognerà dare il massimo per coronare questa candidatura.

Un traguardo che significherebbe ripartenza per tutta l’Italia, con nuove e notevoli opportunità di lavoro e di rilancio economico.



