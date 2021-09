Ostia, Craxi (PSI): “L’autonomia fondamentale per il rilancio, Roma non volti le spalle al suo mare”

“Il Rilancio di Ostia continua a rappresentare una straordinaria opportunità per Roma. É un altro cuore battente della Capitale che si affaccia sul mare, un privilegio che pochissime metropoli europee possono vantare, eppure é apparso che Roma abbia voltato le spalle ad Ostia; non ha ancora una vocazione turistica adeguata e la sua gestione amministrativa negli anni è risultata assolutamente inefficace. Per questo noi siamo favorevoli ad un progetto che preveda, nell’ambito del completamento della riforma di Roma Capitale, una piena autonomia ai Municipi, in particolare a questo territorio che per il rilancio turistico ed economico deve essere gestito con autonomia e maggiori risorse”. Così in una nota Bobo Craxi, capolista del Psi alle prossime comunali di Roma, oggi ad Ostia per incontrare i cittadini.

Il colpo di grazia a questa città

“Cinque anni di gestione Cinque Stelle hanno purtroppo dato il colpo di grazia a questa città, soprattutto nelle periferie rimaste nel degrado e nell’abbandono. E’ mancata una visione del futuro della Capitale e ad Ostia da questo punto di vista si tocca con mano il fallimento a cinquestelle ; é il Municipio simbolo di questa mancanza di un piano di sviluppo e di una politica efficace”.

“Noi contribuiremo a rilanciare il turismo verso il mare e l’immenso patrimonio custodito negli scavi di Ostia Antica, che rappresentano una continuità con le bellezze di Roma. C’è una vecchia consolidata presenza dei Socialisti nel litorale, torneranno a far sentire la propria voce. E tutto questo sarà possibile a maggior ragione rafforzando il ruolo di Roma che oggi non è capitale metropolitana, non è capitale di provincia e non gode degli stessi vantaggi di cui potrebbe godere una città-regione”, conclude Craxi.