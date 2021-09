Roma, continuano i controlli antiabusivismo al Colosseo

Proseguono i servizi interforze presso l’area archeologica del Colosseo, pianificati con apposita ordinanza del Questore, così come deciso in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblicato in Prefettura.

Nell’arco della settimana

Nell’arco della settimana , gli agenti della Polizia di Stato e quelli di Polizia Locale Roma Capitale hanno proceduto all’identificazione di 116 persone, di cui 59 stranieri. Fermati anche 23 veicoli e notificate due contestazione al Codice della Strada.

Inoltre, sono stati controllati alcuni venditori ambulanti: nei confronti di uno di questi, risultato essere abusivo, è stata elevata una sanzione amministrativa. 9 sono stati invece i sequestri di materiale vario, tra cui merce alimentare e 2 invece le sanzioni amministrative per violazione del regolamento polizia urbana. Notificato anche un ordine allontanamento.

Il dispositivo di controllo, in atto dal 9 di agosto, sarà attuato anche nei prossimi giorni.