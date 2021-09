Il Papa: “Difficile sognare un’Europa senza ideologie se i cristiani sono ancora divisi”

“Vivere la fede da liberi”. Liberi dalla schiavitù di spazi e privilegi. Liberi da “calcoli di convenienza” e “legami politici” che possono ostacolare il cammino ecumenico e la riscoperta delle radici cristiane di un’Europa già impregnata di “ideologie”. Liberi di condividere, quando non ancora la mensa eucaristica, almeno il tavolo con i poveri, perché quello sarà segno eloquente per la società per comprendere “che solo stando dalla parte dei più deboli usciremo davvero tutti dalla pandemia”. È un lungo discorso innervato da citazioni di Dostoevskij e del poeta slovacco Samo Chalupka, di Giovanni Paolo II e dei santi Cirillo e Metodio, quello che Papa Francesco rivolge al Consiglio Ecumenico delle Chiese della Slovacchia.

La fede germe di unità e fraternità

Al suo primo appuntamento pubblico a Bratislava, Francesco incontra i membri del Consiglio che conta undici Chiese, in rappresentanza di quasi tutte le Chiese non cattoliche del Paese (luterani, ortodossi, metodisti, hussiti, battisti, riformati). L’incontro si svolge nel grande salone della Nunziatura apostolica e si apre con le parole di saluto del metropolita ortodosso Ratislav, presidente del Consiglio Ecumenico delle Chiese, che esorta tutti i cristiani a “benedirci l’uno con l’altro e guardarci con benevolenza”: “Oggi non possiamo più rallegrarci di seguire le crisi e i conflitti delle Chiese… Questo ci tira tutti giù. Gioiamo della crescita e del progresso degli altri. Dalla benedizione spirituale di una Chiesa, possono trarne beneficio anche altri di altre Chiese”.

Vivere la fede da liberi

Il Papa ribadisce subito l’invito, da sempre espresso, “a camminare insieme per passare dal conflitto alla comunione”. A proseguire, quindi, quel cammino ripartito “dopo gli anni della persecuzione ateista, quando la libertà religiosa era impedita o messa a dura prova”. Una strada snodatasi in molteplici vie, lungo la quale c’è però un tratto percorso in comune, “bello” ma “difficile”: “Vivere la fede da liberi”.

“C’è infatti la tentazione di ritornare schiavi, non certo di un regime, ma di una schiavitù ancora peggiore, quella interiore”.

Fonte: vaticannews.it



