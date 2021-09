Rocca: “Alitalia: non esprimo solidarietà a Gualtieri”

Federico Rocca, responsabile romano degli enti locali di Fratelli d’Italia, si esprime riguardo la vicenda che ha visto coinvolto l’ex ministro Gualtieri.

Le parole di Rocca

«Non intendo esprimere solidarietà all’ex ministro Gualtieri per i fischi e gli improperi ricevuti dai lavoratori Alitalia, pur rispettandolo come persona. Così come dico alla Raggi che non ci si può svegliare in campagna elettorale, dopo un letargo durato cinque anni, e per la prima volta esprimere un’opinione sulla vertenza Alitalia. Con il lavoro non si gioca. Noi di Fratelli d’Italia, ancora una volta, crediamo nella centralità di Alitalia e dello scalo di Fiumicino come elementi fondamentali per il rilancio del turismo della Capitale e per questo auspichiamo una risoluzione della vertenza che possa salvaguardare tutti i posti di lavoro.

Infine – conclude Rocca – consiglio a Gualtieri e Raggi di continuare a tacere su Alitalia, onde evitare fischi e improperi da parte dei lavoratori traditi da chi oggi esprime vicinanza unicamente per esigenze elettorali. Tutto questo lo dobbiamo al Governo del quale fanno parte, quindi la smettano di fare due parti in commedia per raccattare voti sulla pelle dei lavoratori».