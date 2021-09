Covid, Monaco (Fnomceo): “0,3% di medici non vaccinati. Su 1500, 500 sono già stati sospesi”

Roberto Monaco, segr. gen. Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sui medici non vaccinati covid

“C’è ancora lo 0,3% di medici non vaccinati, quindi sono più o meno 1500 –ha affermato Monaco-. Un po’ più di 500 sono stati sospesi, per i restanti aspettiamo le comunicazioni da parte delle Asl. Tutti i nomi di coloro che non hanno opportuna giustificazione, dopo l’analisi dell’Asl, vengono comunicati agli ordini professionali per gli adempimenti di legge e piano piano stanno arrivando. La situazione è sotto controllo e via via che stanno arrivando le comunicazioni dalle Asl si sta andando avanti. Ricorsi? Quando si applica una legge non si può avere paura dei ricorsi, ci aspettiamo che qualcuno faccia ricorso, ma noi dobbiamo applicare una legge dello Stato e come Ordine dei medici dobbiamo applicare anche un codice deontologico, per cui un uomo di scienza non può esercitare se non crede nella scienza”.

Fonte: Radio Cusano Campus