Subiaco, emergenza rifiuti e discariche a Monte Livata

Francesca Miaci, Candidata Consigliere Comunale della coalizione “Subiaco con SGUARDO AL FUTURO”, parla dell’emergenza rifiuti.

Le parole della Miaci

“Anche in questo ultimo periodo estivo, così come è già successo negli anni passati, i punti ecologici ed i cassonetti per la raccolta differenziata strabordanti di rifiuti, nonché le micro discariche abusive, sono rimasti problemi irrisolti per Monte Livata.

Le montagne di rifiuti giacenti sulle strade che abbiamo visto in questi giorni hanno offerto uno scenario deplorevole di benvenuto per cittadini e turisti. Questo è quello che si è verificato soprattutto nei weekend, momento in cui si è registrato un aumento notevole del numero dei visitatori.

La voce di residenti e commercianti, ai quali va il nostro ringraziamento per lo sforzo messo in campo per arginare comunque il problema, è rimasta inascoltata ed il risultato è quello che trova evidenza nelle varie fotografie uscite sui social: deturpamento del decoro pubblico e della purezza della nostra montagna.

E’ arrivato il momento di affrontare la questione nelle sedi istituzionali, coinvolgendo tutti gli attori di Monte Livata, con l’obiettivo di trovare insieme le soluzioni più adeguate.”