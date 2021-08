Castel Fusano, Picca (Lega): “Ancora incendi e tendopoli nella pineta”

“Non c’è pace per la Pineta di Castel Fusano, da settimane colpita da incendi sotto il fuoco doppio di piromani e rifugi di fortuna che provocano roghi incontrollati, come da anni noi denunciamo.

Come riporta oggi la stampa

Come riporta oggi la stampa, la presenza di accampamenti abusivi all’ingresso della Riserva naturale del litorale romano, con decine di camper e tende a cui si sono aggiunti dei senza fissa dimora che occupano la stessa area a ridosso del polmone verde, comporta problemi di tutela della Pineta e insieme di sicurezza urbana e sanitaria”.

“Piazza Sirio e il lungomare ridotti a un suk, oltre alle tendopoli anche i rifiuti. E’ evidente che, a parte qualche intervento tampone dell’amministrazione municipale, la Pineta rimane un territorio del tutto incontrollato dove non vi è contezza degli accampamenti illegali, tra campeggi abusivi e clochard, all’interno e nelle strette vicinanze della Riserva. Oltre al rischio ambientale non vorremmo subentrasse anche l’emergenza sanitaria, visto che siamo ancora in piena pandemia da Covid. La sindaca Raggi che dice?”.