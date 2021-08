Raggi: “Grazie alle macchinette mangiaplastica in soli due anni sono state riciclate oltre 5 milioni di bottigliette”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Per chi ancora non lo sapesse infatti, a Roma abbiamo installato delle speciali macchinette che potete trovare in 8 fermate della metro e in 24 mercati rionali della città. In questi punti chiunque può riciclare delle bottiglie di plastica ricevendo in cambio sconti sul biglietto dei mezzi pubblici o sulla spesa al mercato.

Un’iniziativa utile e divertente che ci permette di salvaguardare l’ambiente e la nostra salute.