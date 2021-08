Come tenere pulito il tuo smartphone

Le persone hanno uno strano rapporto con i loro telefoni. Li portano in giro tutto il giorno e non pensano mai a tenerli puliti. La gente li usa mentre è in bagno, poi li tocca mentre mangia. La domanda è: come si può tenere pulito il proprio smartphone? Questo articolo risponderà a questa domanda in pochi semplici passi.

Rimuovi la custodia del telefono e spegni il dispositivo

Il primo passo da fare è rimuovere la custodia del telefono e spegnere il dispositivo. Non si può pulire efficacemente con la custodia del telefono ancora attaccata perché è importante pulire ogni parte della superficie del telefono. La ragione per cui è importante spegnere il telefono è che si evita il rischio che si danneggi. Ha sempre una batteria all’interno, quindi non si può immergere in acqua (a meno che non sia impermeabile), ma si può pulire in modo sicuro. Quindi, dovrai smettere di guardare Facebook per 10 minuti, e smettere di giocare a giochi mobili come il poker a Voglia di Vincere o Clash of Clans.

Lucidalo con un panno in microfibra

Ilpasso successivo è quello di lucidare il telefono con un panno in microfibra. Questo rimuoverà qualsiasi sporcizia superficiale e assicurerà che non si stia spargendo dello sporco intorno al telefono proseguendo con iprossimi passi. La microfibra è il materiale perfetto per questa operazione perché non graffia lo schermo. È un materiale morbido, ma fornirà molto attrito per rimuovere lo sporco in superficie.

Pulisci con un disinfettante

Ora che la superficie del tuo telefono è pulita e hai rimosso qualsiasi sporco superficiale, devi disinfettare la superficie. Ciò rimuoverà qualsiasi batterio potenzialmente dannoso. Ci sono due modi per farlo:

Pulire il telefono con una salvietta disinfettante. Cerca di trovare una marca che abbia il 70% di alcool isopropilico. Pulisci accuratamente il telefono con entrambi i lati della salvietta. Poi, quando hai finito, metti la salvietta nel cestino.

Spruzza uno spray disinfettante su un panno in microfibra pulito. Anche in questo caso cerca una marca con il 70% di alcool isopropilico.

Lascia asciugare il telefono all’aria per un minimo di 5 minuti

Durante la fase col disinfettante, il tuo telefono avrà raccolto un po’ di umidità sulla superficie. Niente panico: gli smartphone sono progettati per raccogliere piccole quantità di umidità. Altrimenti, neanche sotto la pioggia funzionerebbero. È comunque importante lasciare che il telefono si asciughi naturalmente all’aria. Mettilo in un ambiente asciutto e lascialo lì per cinque minuti.

Pulisci con un tovagliolo di carta o un panno in microfibra

Il passo successivo è quello di pulire ancora una volta il telefono. Per farlo puoi usare un tovagliolo di carta pulito o un panno in microfibra pulito. Non c’è bisogno di strofinare così forte questa volta perché il telefono dovrebbe essere abbastanza pulito. Basta lucidarlo fino a quando non apparirà perfettamente pulito.

Pulisci la custodia del telefono

Infine, dovrai pulire anche la custodia del telefono . Il metodo da utilizzare dipenderà dal materiale di cui è fatto. Per esempio, se hai una custodia in pelle, dovresti pulirla con un panno in microfibra e poi usare un detergente per pelle per non danneggiare il materiale. Se è di plastica, puoi seguire un semplice processo di pulizia come hai fatto con il tuo telefono. Basta assicurarsi di aver rimosso lo sporco superficiale e disinfettato accuratamente la custodia.