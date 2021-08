Un altro week end al Bosco di Paliano tra musica, luci e relax per tutta la famiglia

Passata la “sbornia” di Ferragosto con gli oltre 30 ettari di sentieri e di spazi all’ombra del Bosco di Paliano letteralmente invasi da migliaia di visitatori provenienti da tutta la Regione non si ferma la macchina organizzativa. In vista del prossimo fine settimana ci saranno altri appuntamenti ed eventi ad all’allietare coloro che raggiungeranno questo immenso spazio di verde tra le province di Frosinone e Roma ma in territorio del comune di Paliano.

Si inizierà il sabato pomeriggio con l’appuntamento di benessere che sta sempre più prendendo piede ovvero con la palestra, ovvero con il fare sport, all’aria aperta ed all’ombra delle querce secolari. Poi sarà la volta dell’ aperitivo al tramonto @ll Bosco elettrico. Con soli 10 euro ti immergerai in un’atmosfera unica fatta di musica, suoni e buon cibo a km 0.

La domenica, come di consueto, è dedicata alla famiglia e si inizierà alle 12 con una serie di giochi che coinvolgeranno tutti, dai più grandi ai più piccolini. Poi il pomeriggio tornerà l’appuntamento, sempre molto seguito, con la falconeria

Di seguito il programma nel dettaglio:

SABATO 21 AGOSTO

LA PALESTRA NEL BOSCO

Dalle 15,30 alle 17,00

Un appuntamento di fitness completamente immersi nella natura.

Istruttori qualificati vi guideranno durante l’allenamento sportivo che si articolerà attraverso il Functional Training e il Pilates.

ORE 15:30 FUNCTIONAL TRAINING

Per allenamento funzionale si intende un allenamento finalizzato a migliorare il movimento dell’intero corpo caratterizzato da movimenti globali.

ORE 16.15 PILATES

È un metodo di allenamento finalizzato alla presa di coscienza del proprio corpo per rafforzarlo correggere la postura e migliorare la fluidità e la precisione dei movimenti.

Abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, tappetino, asciugamano.

Costo 15 euro – se si partecipa ad una sola lezione 12 euro

E’ consigliata la prenotazione: 370 1533848

SABATO 21 AGOSTO

Dalle 19 e 30 alle 2 di notte

Aperitivo al tramonto, @ll Bosco elettrico.

Il primo di quattro appuntamenti imperdibili nel Bosco di Paliano nei giorni di sabato 21 e 28 Agosto, 4 e 11 Settembre.

Il format, denominato @Il Bosco elettrico, è una miscela di suoni, musica, installazioni di luci ed animazioni digitali; un concept nuovo ed entusiasmante che unisce Arte e spettacolo nella suggestiva cornice della Natura.

“Mentre un musicista sonorizza in analogico il bosco, un vj lo anima con disegni e giochi di luce digitale; insieme danno vita ad un live set elettronico e ad una video animazione eclettica, sugli alberi”

Quattro visual Artist, musicisti e sound designer si alterneranno sul palco dando vita ad uno spettacolo ogni volta diverso, unico ed irripetibile.

Ogni serata si apre con un aperitivo servito nel bosco al tramonto, composto da spritz, gin lemon, sangrilla e assaggi di prodotti locali, seduti nel suggestivo teatro di paglia illuminato a candele, per poi assistere, al calar della sera, ad un meraviglioso spettacolo di luci, proiezioni led e animazioni digitali.

Possibilità di cenare con una selezione di piatti tipici.

DOMENICA 22 AGOSTO

Il Bosco in Famiglia – Sport & Gioco

Ore 12,00

Giochi e attività per genitori e figli. Scoprirete dei semplici esercizi per lo sviluppo delle capacità fisiche e percettive del bambino utili per una crescita più equilibrata all’insegna del divertimento per tutti!

Gratuito per tutti i visitatori del Bosco.

Falconeria

15,30 – 17,00

Dimostrazione di falconeria. Scoprirai il mondo straordinario della Poiana di Harris, le sue incredibili caratteristiche, imparerai a che velocità può volare, a quale distanza scorge una preda, tante altre curiosità interessanti e potrai assistere alle prodezze di Leeroy.

COSTO: 4,00 EURO A PERSONA

Le altre attività

Inoltre, sono tante le attività che si possono fare nel fine settimana come il barbecue, il tiro con l’arco, il noleggio delle bici e dei quad elettrici ed il giro con il calesse con il pony Rubble.

Informazioni per raggiungere il Bosco di Paliano

A1 Roma-Napoli, uscita di Colleferro, 3km direzione Paliano.

Ingresso intero 5 euro, ridotto 3 euro fino a 12 anni, gratuito sotto i 3 anni.

Per chi vorrà venire spesso, potrà richiedere l’abbonamento stagionale a 25 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini (3 – 12 anni) ed over 70.