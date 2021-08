Paliano, week end di Ferragosto al fresco del Bosco con tante attività e sorprese

Si avvicina a grandi passi il momento clou dell’estate ovvero la festività del Ferragosto, il momento in cui si esce di casa per le scampagnate o per i picnic ed anche quest’anno il Bosco di Paliano, la grande area verde di oltre 30 ettari tra le provincie di Roma e Frosinone, si prepara ad accogliere i visitatori che potranno rinfrescarsi all’ombra delle querce secolari.

Si comincia il venerdì sera 13 agosto con Vibrazioni sotto le stelle!

A seguire, Sabato, oltre a stare in tranquillità con i familiari e gli amici, si potrà fare sport all’aria aperta con il ritrovato appuntamento della Palestra nel pomeriggio.

Domenica 15, invece dalle 12 sarà la volta dello spettacolo di giocoleria che la scorsa settimana ha riscosso molto successo ed alle 15 e 30 con quello della falconeria con le esibizioni della poiana di Harris con lo spettacolo della falconeria.

Inoltre, sono tante le attività che si possono sempre fare nel fine settimana come il tiro con l’arco, il noleggio delle bici e dei quad elettrici!

Una sorpresa ti attende all’ora di pranzo….

Novità: per chi non volesse preparare un pic nic per Domenica, sarà disponibile un fantastico menu di ferragosto ed orario prolungato fino alle 19!

Il programma

Di seguito il programma nel dettaglio:

VENERDI 13 AGOSTO

Vibrazioni sotto le stelle. I gong planetari al bosco di Paliano

Dalle 22 alle 24

Daniela Gruber, professionista dello Yoga e Gong Master, vi accompagnerà con suoni magici per 2 ore sotto le stelle in un incredibile cammino sensoriale.

Questa disciplina permette di liberare la mente attraverso il rilassamento e le vibrazioni dei suoni dando vita a nuova energia.

Dalle 22,00 alle 24,00 viaggio emozionale immersi nella natura, accompagnati da Gong planetari e Campane di cristallo.

Tisana e biscotti all’arrivo e vin brulé alla fine dell’evento.

Il costo del biglietto è di 25 euro a persona.

Appuntamento al Bosco alle 21,30.

Portare un telo e un cuscino. Si consigliano abiti comodi e copertina.

Evento su prenotazione.

SABATO 14 AGOSTO

LA PALESTRA NEL BOSCO

Dalle 15,30 alle 17,00

Un appuntamento di fitness completamente immersi nella natura.

Istruttori qualificati vi guideranno durante l’allenamento sportivo che si articolerà attraverso il Functional Training e il Pilates.

ORE 15:30 FUNCTIONAL TRAINING

Per allenamento funzionale si intende un allenamento finalizzato a migliorare il movimento dell’intero corpo caratterizzato da movimenti globali.

ORE 16.15 PILATES

È un metodo di allenamento finalizzato alla presa di coscienza del proprio corpo per rafforzarlo correggere la postura e migliorare la fluidità e la precisione dei movimenti.

Abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, tappetino, asciugamano.

Costo 15 euro – se si partecipa ad una sola lezione 12 euro

E’ consigliata la prenotazione.

DOMENICA 15 AGOSTO

Il Bosco in Famiglia – spettacolo di giocoleria.

Durante la mattinata lasciatevi stupire da scenografiche apparizioni.

Divertimento per tutti! Gratuito per tutti i visitatori del Bosco.

Falconeria

15,30 – 17,00

Dimostrazione di falconeria. Scoprirai il mondo straordinario della Poiana di Harris, le sue incredibili caratteristiche, imparerai a che velocità può volare, a quale distanza scorge una preda, tante altre curiosità interessanti e potrai assistere alle prodezze di Leeroy.

COSTO: 4,00 EURO A PERSONA

Informazioni per raggiungere il Bosco di Paliano

A1 Roma-Napoli, uscita di Colleferro, 3km direzione Paliano.

Ingresso intero 5 euro, ridotto 3 euro fino a 12 anni, gratuito sotto i 3 anni.

Per chi vorrà venire spesso, potrà richiedere l’abbonamento stagionale a 25 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini (3 – 12 anni) ed over 70.