Litorale romano, l’esito dei controlli durante il fine settimana di Feragosto

Intensificati i controlli della Polizia di Stato, predisposti dal Questore Mario Della Cioppa, durante il fine settimana di ferragosto sul litorale romano. Ad Ostia gli agenti del X Distretto, con l’ausilio di quelli della Polizia Locale di Roma Capitale sabato e della Guardia di Finanza domenica, con pattuglie appiedate ed automontate, hanno vigilato sul lungomare, per le vie del centro, il Porto Turistico e le spiagge adiacenti, senza riscontrare assembramenti o irregolarità per il mancato rispetto del distanziamento, nè problematiche per l’ordine e la sicurezza pubblica: 95 i veicoli controllati e 133 le persone.

A Fiumicino i servizi, con pattuglie appiedate ed automontate, sono stati effettuati con l’ausilio della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Roma Capitale, sul lungomare e nelle vie del centro, dove non vi è stata alcuna problematica per l’ordine e la sicurezza pubblica: 49 i veicoli controllati, 118 le persone e 2 gli esercizi commerciali; è stata contestata una violazione al Codice della Strada, 1 per la violazione della normativa anti Covid ed è stata emessa una sanzione concernente il Testo Unico Ambientale (pesca in area protetta).

Nella zona di Anzio-Nettuno, con pattuglie appiedate ed automontate, i servizi sono stati effettuati con l’ausilio dei Carabinieri sabato e della Guardia di Finanza domenica: nella notte tra sabato e domenica, 2 pattuglie del commissariato di Anzio e 2 della Sezione Volanti sono intervenute per rissa davanti ad un locale, che è stato chiuso per 3 giorni per violazione alla normativa anti assembramento; anche un altro locale è stato sanzionato per la stessa violazione. Sul posto i poliziotti hanno identificato 2 delle persone coinvolte che sono state pertanto denunciate all’Autorità Giudiziaria. 15 i veicoli controllati, 41 le persone, 18 gli esercizi commerciali, di cui 1 sottoposto a chiusura, ed infine è stata elevata 1 sanzione anti Covid. Gli investigatori del commissariato Anzio/Nettuno stanno facendo luce su un’aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica all’esterno di uno dei locali della movida di Anzio.

Nella zona di Civitavecchia

Nella zona di Civitavecchia infine, i servizi hanno interessato i territori di Civitavecchia, santa Marinella, Santa Severa e Ladispoli, in nessuno dei quali è stato riscontrato alcun problema per l’ordine e la sicurezza pubblica: 137 i veicoli controllati, 284 le persone; sono state inoltre contestate 4 infrazioni al Codice della Strada. Nella serata di domenica si è anche svolta la manifestazione canora “Summer Festival”, alla quale hanno partecipato circa 10000 persone e durante la quale non c’è stata alcuna criticità. Nella cittadina portuale sono state denunciate in stato di libertà 2 persone: un 42enne per guida in stato di ebrezza ed una 51enne che , durante uno degli eventi musicali, aveva tentato di rubare una borsa.