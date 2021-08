Raggi: “Abbiamo lanciato un fondo per il microcredito”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

In questo momento difficile la priorità è il lavoro. Il Covid uccide due volte, dal punto di vista della salute, ma anche da quello economico. A Roma ho lanciato tante iniziative per dare una mano a chi è in difficoltà. Sin dall’inizio dell’emergenza ho parlato con ristoratori e commercianti.

Abbiamo concesso l’aumento dello spazio destinato ai tavolini sui marciapiedi, annullando di fatto la tassa di occupazione del suolo pubblico per il 2020-2021 e ho chiesto al premier Draghi di estendere questa misura anche per il 2022. Inoltre abbiamo lanciato un fondo per il microcredito da 3 milioni di euro con l’obiettivo di aiutare le persone che non hanno le garanzie per richiedere un prestito alle banche in questo momento difficile.

E poi le risorse del Recovery, Expo 2030, il Giubileo 2025 e le prossime elezioni a Roma.