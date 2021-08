Frosinone, approvate procedure per i lavori nella primaria “Madonna della Neve”

La giunta Ottaviani ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica in relazione alla nuova collocazione della scuola primaria “Madonna della Neve” che, dalla sede di via de Carolis, sarà trasferita in via Tiburtina.

Procedure avviate

Il Comune di Frosinone, mediante il settore lavori pubblici, coordinato da Fabio Tagliaferri, ha attivato le procedure amministrative per la programmazione e l’effettuazione dei lavori all’interno del nuovo complesso. L’atto fa seguito alla delibera adottata nelle scorse settimane, sempre dalla giunta Ottaviani, relativa alle fasi preliminari dell’accordo tra l’ente municipale e l’Azienda speciale Frosinone formazione e lavoro, per il trasferimento della scuola nell’edificio di via Tiburtina. L’amministrazione – nelle more della realizzazione del plesso comunale in località Madonna della Neve – ha infatti condotto una apposita indagine di mercato nella medesima area, per consentire la normale ripresa delle attività didattiche per l’anno 2021/2022 per i piccoli alunni e le loro famiglie, oltre che per il personale docente e non docente. Dalla ricerca è emerso che una porzione dell’immobile sito in via Tiburtina 221 (in cui ha sede, attualmente, l’Azienda Speciale Frosinone Formazione e Lavoro, titolare a sua volta di regolare contratto di locazione) risulta idonea a ospitare la primaria. In particolare, a seguito di sopralluoghi tecnico-operativi, l’intero primo piano dell’immobile (comprensivo delle pertinenze), è risultato compatibile con le esigenze dell’istituto scolastico.

L’Azienda speciale Frosinone formazione e lavoro si è dichiarata disponibile a concedere i locali in locazione per tre anni, per un canone annuale di 27.500 euro, dopo che altri privati avevano proposto, per spazi e superfici similari, importi ben più consistenti, pari addirittura a 72.000 euro annui.



var url191746 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=191746”;

var snippet191746 = httpGetSync(url191746);

document.write(snippet191746);