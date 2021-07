Le migliori tastiere da gaming e smart working del 2021

Tra tutti gli elementi che compongono una postazione di lavoro o di gioco, la tastiera è probabilmente, dopo il monitor, quello più importante. Senza sarebbe infatti impossibile svolgere alcun tipo di attività. La domanda cruciale è, dunque: quale accessorio scegliere per coniugare al meglio prestazioni ed ergonomia? In questo articolo cercheremo di fornire alcune indicazioni utili sulle migliori tastiere da gaming del 2021, perfette anche per chi svolge attività di smart working.

Prima di tutto, però, è necessario partire da una premessa: quali sono, di fatto, i dettagli che fanno la differenza tra un tipo di tastiera e un altro? Cosa cerca un gamer e cosa vuole chi lavora tutti i giorni con questo accessorio? Ad esempio il formato, ovvero la quantità di tasti presenti e, soprattutto, la vicinanza o meno tra uno e l’altro; questa è una scelta meramente soggettiva, ma è senza dubbio di fondamentale importanza che nella rapidità del gioco non si rischi di digitare più tasti contemporaneamente. Lo stesso discorso vale ovviamente per chi utilizza la tastiera per lavoro: la giusta distanza dei tasti permette infatti di fare meno errori di battitura e, quindi, dover tornare spesso sulle stesse frasi, ad esempio quando si scrive, allungando notevolmente i tempi. Un altro elemento basilare è lo switch, che possiamo definire molto banalmente come quel meccanismo di incastro tra il tasto e la tastiera, che ne determina la leggerezza o meno del tocco e quindi la rapidità dell’input. Non meno rilevante è inoltre il layout: c’è chi predilige l’aspetto classico, chi ricerca invece delle forme particolari, chi necessita della retroilluminazione dei tasti e chi invece può farne tranquillamente a meno. Insomma, gli elementi da prendere in considerazione quando si deve acquistare una tastiera per un uso un po’ più tecnico e complesso del normale utilizzo del computer sono davvero tantissimi e rispondono alle esigenze dei gamer e degli smart worker più eterogenei.

Fatta questa doverosa introduzione, vediamo dunque quali sono i modelli di tastiera preferiti e, di conseguenza, più venduti.

Cooler Master CK530 V2

Tra i primi posti c’è sicuramente la tastiera meccanica TKL, con layout assolutamente italiano, Cooler Master CK530 V2. Ha un prezzo importante, siamo quasi sulle centinaia di euro, ma li vale probabilmente tutti. Possiede un poggiapolsi in spugna incluso e adotta come switch meccanici i Gateron Red. Pesa circa 740 grammi, è dotata di ingressi USB e funzioni speciali. Unico aspetto negativo: non è wireless e non bluetooth, ma nel complesso è uno dei migliori prodotti in circolazione.

Razer BlackWidow V3 Pro

Wireless è invece la tastiera Razer BlackWidow V3 Pro, con layout US switch personalizzati: Razer Green e Razer Yellow. È dotata di una retroilluminazione RGB anch’essa personalizzabile tramite il software Synapse. La connessione con il computer avviene tramite bluetooth e si ricarica mediante USB-C. Insomma, un prodotto davvero molto interessante e che risponde alle richieste degli utenti più esigenti. Che si tratti di lavoro agile o di videogame – indipendentemente dalla tipologia: scacchi, carte, solitario, saghe come Minecraft oppure giochi tipici del casinò online – possedere una tastiera all’avanguardia è fondamentale per rendere l’esperienza ottimale e, soprattutto se si trascorrono diverse ore al computer, per garantire il giusto equilibro tra svago ed ergonomia.

Logitech MX Keys

Per quanto riguarda invece, nello specifico, gli smart worker, una delle tastiere preferite è indubbiamente la Logitech MX Kays. Con i suoi tasti dai bordi arrotondati e che seguono la curva delle dita, è inevitabilmente uno dei modelli prediletti da chi trascorre diverse ore al giorno a scrivere. È una tastiera wireless e funziona con numerosi sistemi operativi, da Windows a Mac, passando per Linux ecc. Una vera e propria chicca è la retroilluminazione intelligente che è in grado di regolare l’intensità dei LED e di accendere e spegnere in maniera del tutto automatica, in base all’avvicinamento delle mani, consentendo in questo modo anche un considerevole risparmio di energia. Insomma, un prodotto ricco di dettagli accattivanti e utili, che lo rendono uno degli accessori preferiti dagli smart worker e non solo.