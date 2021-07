Lezzi: “Questo è un tradimento della ragion d’essere del M5S”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Mentre stamattina leggevo l’ennesima bocciatura della riforma Cartabia da parte di un autorevole magistrato, Sebastiano Ardita, ho riflettuto su una serie di circostanze.

Sono stata espulsa dal M5S perché ho votato contro questo Governo. Dopo l’annuncio della lista dei ministri, mi sembrava opportuno ripetere la consultazione come previsto dallo statuto. Neanche una risposta, fu meglio trattare oltre 40 parlamentari come reietti anziché porsi delle domande. Così come, dopo una mail di sospensione, non abbiamo ricevuto nessuna risposta alle memorie che ci avevano richiesto e alle quali avrebbero dovuto rispondere entro un tempo stabilito. Alla fine, regole e statuti servono a poco. D’altronde la politica non è burocrazia ma si fa con scelte coraggiose.

Ma io, insieme a tanti altri, ho contribuito nel mio piccolo all’esistenza del M5S fin dal primo VDay. Fin da quando neanche era M5S e non c’era alcuna prospettiva di essere eletti.

Ci ho messo tempo, impegno e sempre la mia faccia. Ora, posso anche lontanamente comprendere le ragioni di un’evoluzione, come viene definita, per quanto raffazzonata e senza elementi di solidità ma è impossibile giustificare la resa sui temi della giustizia.

La nascita stessa di quel Movimento che voleva essere rivoluzionario poggia le sue basi su una responsabilità politica in merito alle questioni della giustizia e dell’etica. Appunto il I Vday che proponeva un Parlamento pulito.

La consapevolezza che le questioni di mafia non siano attinenti esclusivamente al traffico di droga ma soprattutto alle tangenti, alle connivenze con parte delle Istituzioni, con la corruzione, con il traffico illecito di rifiuti, aveva mosso migliaia di cittadini che si ponevano l’ambizioso traguardo di liberare dalla morsa asfittica del malaffare che piega gli imprenditori onesti, che genera opere incompiute e costose fino a quasi il 40% in più e che produce quel debito pubblico che mortifica i servizi ai cittadini. Dalla sanità alla scuola, dai trasporti all’assistenza dei deboli e fragili.

Ora come può il M5S scendere a compromessi con chi mente come la Cartabia, con chi ha tenuto nelle sue file gente che si è messa a disposizione della mafia come Berlusconi? O con Renzi e Salvini? È tutta gente che vuole distruggere ciò che è stato conquistato con tanti anni di lavoro.

Questa non è cultura di governo o responsabilità o pragmatismo. Questo è un tradimento della ragion d’essere del M5S e della fiducia che ci è stata accordata dai cittadini.

Provo molta rabbia nel constatare debolezze e ambiguità di chi ha vinto e siede in consiglio dei ministri in nome di un rigore che ora disconosce e offende ogni giorno con azioni mediocri e arrendevoli a coloro che aveva combattuto con fermezza.

Esiste uno spiraglio, lo voglio credere ma si deve essere fermi nel non accettare piccole modifiche tecniche alla Cartabia ma un radicale cambiamento dell’impianto.

