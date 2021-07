Lezzi: “Sul reddito di cittadinanza, il premio per l’attacco più indegno va alla Meloni”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Nella gara tra Salvini, Meloni e Renzi che giocano su chi la spara più grossa riguardo al reddito di cittadinanza, il premio per l’attacco più indegno va alla Meloni. Ha paragonato il reddito al metadone. Ricordiamo alla signora che campa di politica da sempre, che i 2/3 dei beneficiari non sono collocabili nel mercato del lavoro perché anziani, disabili o minori. Le ricordiamo, inoltre, che tra i nuovi poveri che grazie al reddito non si ritrovano completamente al buio, ci sono piccoli imprenditori e partite Iva piegati dalla pandemia.

Devono essere perseguiti e puniti coloro che intascano soldi pubblici pur non avendone diritto ma nel 2020, secondo la Guardia di finanza, le irregolarità accertate sul reddito si attestano sulla cifra dei 50 milioni di euro mentre quelle sugli appalti arrivano a 5 miliardi.

Di questo dato non parla nessuno, Meloni compresa. L’unico male italiano ormai sono i poveri mica la Mafia e la corruzione.

Aumentiamo i controlli per tutti e si faccia in modo che i responsabili paghino e non diventino “improcedibili” come vuole la riforma Cartabia.