Pescara al top della sanità grazie al nuovo pronto soccorso

«Pescara ha finalmente un pronto soccorso all’altezza delle aspettative, di un’attesa lunga venti anni, e delle nuove esigenze di una città capofila dell’Abruzzo anche nella sanità». Il sindaco Carlo Masci ha salutato nell’Aula magna dell’Ospedale Spirito Santo la cerimonia solenne di inaugurazione del nuovo polo che affronta le fasi emergenziali in tutte le sue manifestazioni, e che può essere considerato tra i più importanti, moderni e funzionali d’Italia.

Il primo cittadino non ha mancato di elogiare l’impegno quotidiano del personale medico e infermieristico

«Non dobbiamo mai dimenticare che dietro ai numeri, alle statistiche, ai risultati, ci sono donne e uomini che ogni giorno sono in prima linea per garantire le cure e l’assistenza nei momenti più difficili, perché è in gioco la salute. A tutti loro vanno il mio plauso, la mia stima e la mia considerazione, nonché la riconoscenza dei pazienti e della città di Pescara».



var url188119 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=188119”;

var snippet188119 = httpGetSync(url188119);

document.write(snippet188119);