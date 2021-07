Frosinone, fornitura di libri per le famiglie

L’assessorato alla pubblica istruzione, coordinato da Valentina Sementilli, comunica che sono state approvate le Linee Guida ai Comuni laziali per l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o notebook per l’anno scolastico 2021/2022.

La richiesta può essere presentata dal genitore, dalla persona che esercita la potestà genitoriale o dallo studente, se maggiorenne. Necessari alcuni requisiti, tra cui la residenza nel Comune di Frosinone; ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente, riferito all’Anno 2020, non superiore a € 15.493,71; frequenza, nell’anno scolastico 2021-2022, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I grado e II grado, statali e paritari.

Sito istituzionale

Le domande vanno redatte esclusivamente su apposito modulo disponibile presso il sito internet istituzionale (https://trasparenza.comune.frosinone.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_511908_876_1.html), le Segreterie delle Scuole Secondarie di I e II grado o l’Ufficio comunale Pubblica Istruzione (aperto al pubblico esclusivamente su prenotazione ai seguenti recapiti: 0775/2656679 – 0775/2656261). È possibile richiedere il modulo all’ufficio anche facendone richiesta ai seguenti indirizzi mail: ida.belli@comune.frosinone.it o alessandro.petricca@comune.frosinone.it.

Le domande devono necessariamente, e a pena di esclusione, essere corredate di attestazione ISEE in corso di validità; copia del documento di identità del soggetto richiedente; documentazione delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo, sussidi didattici digitali, di dizionari e libri di lettura consigliati dalle Scuole o notebook (con fattura elettronica; non sono ritenuti validi gli scontrini fiscali); sono ammesse le spese effettuate online purché regolarmente fatturate.

Le domande, complete della documentazione, devono pervenire a mano o a mezzo raccomandata A/R presso l’Ufficio di Protocollo Generale dell’Ente (Piazza VI Dicembre, Frosinone), o tramite PEC all’indirizzo pec@pec.comune.frosinone.it, tassativamente entro e non oltre le ore 13 del 7 ottobre 2021.



