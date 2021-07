Fratoianni: “I concorsi per titoli fortemente voluti da Brunetta sono stati un flop totale”

I concorsi per titoli fortemente voluti da Brunetta sono stati un flop totale.

Valanghe di errori nei quiz, domande non pertinenti, prove sospese e posti non assegnati.

Anche il ministro ammette che «forse abbiamo sbagliato qualcosa». Già, forse.

Magari, invece di parlare a vanvera di merito e competenze, si potrebbe intervenire per rendere i concorsi pubblici un mezzo di emancipazione e valorizzazione del capitale umano e un investimento nel #futuro del nostro Paese.

Come?

Offrendo #salari adeguati e #contratti stabili e tutelati, invece che precari.

Smettendo di esternalizzare la preparazione dei quiz.

Smettendo di penalizzare neolaureati e chi non può permettersi costosissimi master o titoli simili, per essere davvero #ugualiallapartenza.

Nulla di complicato o assurdo. Sono convinto che con queste piccole riforme i concorsi pubblici sarebbero tutta un’altra storia.



