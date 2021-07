Lezzi: “Il permanere in questo Governo, con Renzi, Salvini, Berlusconi, Cartabia e Draghi rende complici e colpevoli”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Renzi, forte del suo stentato 2%, ha lanciato la raccolta firme per l’abolizione del reddito di cittadinanza.

Ha scelto una platea più che consona per lanciare battaglie così sfidanti. D’altronde, il presidente di Confindustria, Bonomi, è un eroe della lotta contro il “Sussidistan”. Ma solo quello destinato ai cittadini che versano in povertà assoluta.

Riempire le orecchie…

Ci stanno riempiendo le orecchie dicendo che solo il lavoro restituisce dignità e che servono gli investimenti per creare nuova occupazione come se non si sapesse. Il punto è che mentre Renzi intasca migliaia di euro da un dittatore che avrebbe fatto uscire a pezzi da un’ambasciata un giornalista, si perdono generazioni e opportunità che, invece, devono essere sostenute e promosse per poterci definire paese civile.

Dalle anticipazioni pubblicate dal Fatto Quotidiano, il rapporto INAPP (Istituto Nazionale Analisi Politiche Pubbliche) promuove il reddito di cittadinanza come strumento che è riuscito a dare sollievo al sempre più crescente numero di famiglie che non riesce ad avere una vita dignitosa. Ricordo che di queste famiglie fanno parte centinaia di migliaia di minori e anziani.

È da migliorare? Certo che sì, come tutto. Ma basta con questa menata renziana/salviniana secondo cui il reddito andrebbe solo a delinquenti.

Truffe

Nel periodo Covid ci sono state truffe per 2,7 miliardi (ripeto, miliardi) sulla Cassa integrazione. Nel 2020 ci sono state irregolarità negli appalti per 5 miliardi (rapporto Guardia di finanza) a fronte di truffe sul reddito per circa 50 milioni (milioni, ripeto).

Se si parla di truffe, i capitani coraggiosi Renzi e Bonomi devono parlare di tutto. Troppo facile prendersela solo con i poveri.

I controlli devono essere severi e puntuali per tutti così come i sostegni dovrebbero essere “corposi”, come promise Draghi e costanti per poter superare questa crisi tremenda che sta facendo sprofondare in condizioni di povertà anche coloro che fino a pochi mesi fa erano piccoli imprenditori e partite Iva.

Sentir parlare Renzi e Salvini di irregolarità inaccettabili sul reddito mentre si inventano “l’improcedibilità” dell’azione penale è vergognoso.

Solo un Paese come l’Italia può concedere tanto spazio a uno con meno del 2% che ha solo il merito di parlar male del reddito di cittadinanza.

Il permanere in questo Governo, con Renzi, Salvini, Berlusconi, Cartabia e Draghi rende complici e colpevoli.

