Raggi: “L’Auditorium Parco della Musica è intitolato al maestro Ennio Morricone”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

E la musica di Ennio è la musica della nostra vita, risuona nei film, nelle melodie che ha arrangiato: è la colonna sonora della nostra storia. Il suo lavoro, come mi raccontano tanti giovani, come mi ha raccontato il figlio Marco, abbraccia da sempre tutte le generazioni.

Vorrei che questo giorno di festa per la nostra città sia anche un momento di riflessione per i ragazzi, per i più giovani. Chi è mosso da grandi passioni riesce a cambiare le cose e a lasciare il segno.

Il mio augurio per le nuove generazioni è quello di prendere a esempio modelli come Morricone e imparare ad avere dedizione, amore e costanza.

Sono grata, così come Roma, alla famiglia del maestro per l’affetto che ci hanno dimostrato, per la collaborazione e la vicinanza. Ringrazio l’Auditorium Parco della Musica – l’AD Daniele Pitteri e la Presidente Claudia Mazzola e ringrazio il Sovrintendente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia Michele Dall’Ongaro.

Insieme abbiamo condiviso una celebrazione importante.