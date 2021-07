Fiumicino, Caroccia: “Prosegue lo sfalcio dell’erba infestante in tutto il territorio”

Continua l’opera di sfalcio dell’erba infestante in diverse aree comunali da parte dell’Assessorato ai Lavori Pubblici , con una forte concentrazione in particolare anche sulle aree dove sono state realizzate le piste ciclabili e sulle strade relative alla grande viabilità che collegano le varie località comunali, come via della Muratella, via Portuense, via Coccia di Morto, Corridoio c5, via Fontanile di Mezzaluna, via delle Pertucce, lo snodo delle rotonde di Palidoro , via S. Carlo a Palidoro, viale Maria, via della Scafa, e tante altre strade.

Con tale tipologia, da domani nel quadrante nord del Comune inizieranno altre importanti opere di manutenzione del territorio.