Come acquistare gomme auto online e perché conviene

Per effettuare qualsiasi tipo di acquisto abbiamo ormai imparato che le vetrine del web sono in grado di supportarci lungo l’intero percorso, che inizia dalla ricerca e dal confronto dei prodotti per poi concludersi nella pagina del carrello. Soprattutto nel corso di questi ultimi mesi difficili, che iniziamo finalmente a lasciarci alle spalle, si è registrato un boom di acquisti online a qualsiasi livello.

In questo contesto sarà corretto osservare come vi sia una tendenza che sta prendendo sempre più piede, cioè quella relativa all’acquisto di gomme auto online per tutta una serie di vantaggi, che riguardano principalmente gli aspetti di praticità e immediatezza.

Comprare gli pneumatici via internet è ormai un’attitudine di stampo social: tramite i portali degli specialisti come www.tiregom.it, che mette a disposizione una maschera per filtrare i prezzi migliori in relazione a categorie diverse di prodotti, è possibile fare un confronto rapido e completo. E’ proprio sulle vetrine virtuali che sempre più spesso si verifica l’incontro tra domanda e offerta, soprattutto quando arrivano i cambi di stagione e occorre sostituire il ‘treno’ di gomme.

Come fare per scegliere gli pneumatici più adatti

Sono pochi e semplici i passaggi da effettuare per iniziare la ricerca degli pneumatici che fanno al caso proprio. Si parte dall’inserimento nella maschera che si apre sul portale di riferimento dei dati relativi al tipo di gomma desiderato (larghezza, altezza, diametro, indice di carico, velocità e marca), specificando la stagione (gomme invernali, estive oppure quattro stagioni) e il gioco è fatto.

Queste informazioni possono essere facilmente reperite nel libretto di circolazione in dotazione alla vettura, che riporta tutto quello che occorre per compiere una scelta consapevole e corretta. Oltre alle dimensioni delle gomme, il riferimento è anche all’indice di carico – relativo alla portata massima della gomma, con una corretta pressione di gonfiaggio – e all’indice di velocità, che invece è riferito alla massima velocità di utilizzo della gomma.

È di estrema importanza il fatto di assicurarsi, quando ci si appresta a completare l’acquisto della gomma, che la misura degli pneumatici sia quella corretta: non sono affatto tutti uguali. Scegliere la più adatta alzerà l’asticella della sicurezza alla guida, inoltre consentirà anche di evitare sanzioni in base al Codice della strada. In pochi clic, grazie all’immediatezza del web, si possono scorrere e confrontare decine e decine di offerte diverse: un assortimento completo sia per quanto riguarda le misure che i modelli.

L’importanza della stagionalità e la trasparenza del confronto

Il momento dell’acquisto di nuove gomme auto spesso coincide con il cambio di stagione, quando entra in vigore l’obbligo di montare un ‘treno’ diverso per affrontare al meglio determinate condizioni meteorologiche. Estive, invernali oppure – per chi vive in zone caratterizzate da un clima più mite – gomme quattro stagioni. Queste ultime possono essere definite un ibrido tra gli altri due modelli: riuniscono infatti le caratteristiche di entrambi. Dal 15 novembre fino al 15 aprile servono le dotazioni invernali a bordo della vettura, mentre per il resto del tempo si dovranno montare quelle estive.

Sapere di poter ricorrere al web per effettuare un acquisto così cruciale per il sereno svolgersi della vita quotidiana è importante. La Rete sta favorendo sempre di più e semplificando i nostri percorsi e relativi acquisti: vengono offerte pagine, sezioni e schede approfondite per rendere il confronto tra prodotti il più trasparente possibile. In questo modo evitare gli errori e limitare gli imprevisti è facile. In ogni caso, risulta cruciale anche un altro aspetto, ovvero quello dell’assistenza post vendita (per esempio le convenzioni con i gommisti presso far arrivare le gomme da montare).