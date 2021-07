Dalla terra natia, il Molise, riparte in grande stile Il tour d’eccellenza del Circo Royal

Dal Molise dove affonda le radici, la ripartenza d’eccellenza per il Circo Royal, con la fusion di tre realtà circensi imprenditoriali Martino – Dell’Acqua -Bellucci, che scende in campo con attrazioni esclusive ed include anche le attrazioni internazionali del Circo di Mosca ed artisti premiati al Festival di Montecarlo. “E’ il momento della rinascita imprenditoriale per noi circensi – afferma l’imprenditore Eusanio Martino – affrontare la pandemia per il settore circense è stato davvero difficile, ma nel contempo è stato un modo per trovare nuove idee per proporre al nostro amato pubblico, uno spettacolo quello del circo unico nel suo genere, che mantiene la tradizione con innesto di innovazione”, conclude Martino.

Toni azzurri

L’elegante chapiteau dai toni azzurri e rossi a Termoli dal 5 al 19 luglio è pronto a stupire il suo pubblico. Il complesso circense stazionerà in viale dei Pini (centro commerciale Il Punto). In programma i seguenti spettacoli: debutto, lunedì 5 luglio, unico spettacolo ore 21.15, (solo per la serata del debutto, promo ingresso 2 persone, un pagante, ticket da scaricare dalla pagina Facebook Circo Royal e presentare al botteghino); tutti i giorni due spettacoli, ore 18.00 e ore 21.15. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero 3478988192 e visitare la pagina Facebook Circo Royal oppure il sito www.royalcircus.net

Lo show circense si svolgerà in piena sicurezza nel rispetto delle norme anti-Covid: sanificazione, dispenser igienizzanti, distanziamento e uso di mascherina, da portare con sé.

Artisti premiati

Il Circo Royal raddoppia, con attrazioni di artisti premiati al festival di Montecarlo e l’inclusione delle attrazioni internazionali del Circo di Mosca, un connubio avvincente per uno show davvero di altissima professionalità e qualità. Un valzer di esibizioni, dalla cavalleria alle tigri, tra cui la maestosa tigre bianca dell’addestratore Emidio Bellucci; il duo mano a mano premiato al festival del circo di Montecarlo dei fratelli Dell’Acqua, Rony e Devis; evoluzione aeree di eleganza con Desiree Pirlo ai tessuti: alle cinghie l’emozionante esibizione di Deborah Marino e Kenium Piazza; all’esotico con la grande carovana di animali, bisonti americani, dromedari, lama, Niky Martin che accompagnerà in pista anche il simpatico ippopotamo Rocky ed ancora la star del circo che ha sfilato anche al festival di Montecarlo, l’elegante e maestosa giraffa Sidney amica del pubblico e amante delle coccole; tra una kermesse e l’altra non poteva mancare il clown Patrick ed ancora acrobazie con il cerchio aereo di Soery e con il trampolino di Niky Martin; luci e colori con Mister Elettric, il famoso uomo led e tanto altro da scoprire nel magico ed emozionate mondo del Circo Royal.



