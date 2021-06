Scanzi: “Siamo a livelli leggendari”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Crimi, al quale non ho mai lesinato critiche politiche ma che ho sempre ritenuto uomo buono e onesto, scrive un post coraggioso in cui si dice pronto a lasciare il M5S (come molti altri) dopo la buffonata suicida e livida di Grillo. Non solo: Crimi aggiunge che la votazione su Rousseau imposta dallo PsicoBeppe non si può fare, perché andrebbe contro le indicazioni del garante della privacy.

A questo punto Grillo, con la consueta lucidità garbatissima, gli intima di fare quello che lui gli ha ordinato, pubblica un messaggio privato per zimbellare l’ex fedelissimo e – stando alle ricostruzioni – lo minaccia addirittura di espulsione, qualora Crimi pubblicasse lo statuto di Conte.

Il Grillo attuale è una sorta di mix politicamente tragicomico tra Pol Pot, il Poro Asciugamano, il Marchese del Grillo e Scaramacai. Leggenda pura.

Tutto questo mi fa venire in mente un episodio di ormai non pochi anni fa. Una volta, vedendo Alberto Sordi camminare male per gli acciacchi dell’età, Mike Bongiorno lo canzonò con poco garbo: “Eh, Alberto, guarda come cammini…”. Sordi accusò il colpo, ma reagì in maniera sublime: “Vedi, Mike, la vecchiaia colpisce in due modi. A qualcuno colpisce le gambe, a qualcun altro colpisce la testa”. Bongiorno ci rimase di sasso.

Ecco: che io sappia, Beppe Grillo cammina benissimo.