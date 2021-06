Come scegliere un tavolo da giardino

I tavoli da giardino sono arredi molto funzionali, perché di fatto offrono la possibilità, quando il clima lo consente, di sfruttare gli spazi esterni delle abitazioni anche per mangiare e ricevere gli ospiti: è un po’ come avere a disposizione una stanza in più!

Ovviamente esistono tantissime proposte in commercio, per cui conviene considerare tutta una serie di aspetti al fine di scegliere il modello più adatto alle diverse esigenze dei padroni di casa.

Per iniziare, occorre considerare le dimensioni dello spazio in cui andrà inserito il tavolo da esterno, poi lo stile d’arredo della casa in generale, ma anche l’uso che se ne intende fare.

Le dimensioni

Quando parliamo delle dimensioni, dobbiamo tenere conto dello spazio esterno nel quale andremo a posizionare il nostro tavolo da giardino: se ad esempio si tratta di un balcone o di un terrazzino, ovviamente dovremo optare per un modello più piccolo, in modo che non vada a limitare i movimenti e non risulti sovradimensionato rispetto all’ambiente.

Se invece abbiamo a disposizione spazi vasti, allora possiamo sbizzarrirci con tutto quello che il mercato offre, scegliendo tra un ventaglio di possibilità che è veramente ampio, come si potrà notare effettuando una piccola ricerca per immagini su internet.

Lo stile e i materiali

Veniamo ora alla questione legata allo stile d’arredo di casa, da cui dipende in parte anche la scelta del materiale in cui è realizzato il tavolo. Infatti, se abbiamo una casa arredata in stile classico e tradizionale, allora vale la pena puntare su tavoli da giardino dello stesso genere, mentre con abitazioni più contemporanee si potranno scegliere tavoli dal design essenziale.

Quanto ai materiali, il legno è senz’altro un evergreen, utilizzabile sia in contesti di tipo tradizionale, che più moderni: tra i legni più utilizzati in questo senso troviamo il teak, il rattan e l’acacia, che garantiscono buone prestazioni in fatto di resistenza al tempo e agli agenti atmosferici e una manutenzione piuttosto limitata.

Anche il ferro battuto è molto impiegato come materiale per i tavoli da giardino: ne possiamo trovare sia di classici, con vari decori in stile Liberty, per intenderci oppure con i piani in maiolica, oppure più moderni, con linee decisamente più minimali.

Più adatto allo stile moderno è invece l’acciaio: anch’esso offre un’alta resistenza e in più è leggero e facilmente trasportabile (magari alla fine della stagione estiva), oltre a dare quel tocco piacevolmente contemporaneo agli arredi da esterno.

Esistono anche soluzioni più economiche realizzate in materie plastiche, che però possono risultare lo stesso molto eleganti e resistenti nel tempo. A tutti questi tavoli da esterno può essere abbinato un piano in vetro temperato, in grado di resistere anche alle alte temperature e di donare uno stile sofisticato e raffinato insieme.

I modelli

I modelli, come abbiamo avuto modo di dire, sono tantissimi e per scegliere il tavolo da giardino più adatto a noi dobbiamo pensare a cosa vorremmo farne: pensiamo di creare un’area relax oppure preferiamo una zona pranzo? Perché nel primo caso conviene scegliere un tavolo da esterno basso, magari con poltroncine o divani abbinati, mentre nel secondo ci servirà un tavolo più alto, in modo da poterlo utilizzare per i pranzi e le cene outdoor.

A tal proposito, giova aggiungere che esistono anche i tavoli da esterno allungabili, utili per offrire dei posti extra in caso di ospiti, per poi tornare alle dimensioni consuete in poche e semplici mosse. Possiamo trovare molti esempi di tavoli allungabili da giardino su Sendero Deals, un sito specializzato proprio in arredamento per la casa e per il giardino.

Insomma, le possibilità sono davvero tante e non resta che scegliere il tavolo da giardino preferito tra i moltissimi modelli in commercio.