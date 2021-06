Zoomarine ed Aquafelix, proseguono le aperture by night

Caricature a tempo di record per gli ospiti di Zoomarine e Aquafelix, i Parchi divertimento di Torvaianica e Civitavecchia che, dopo l’inaugurazione di metà giugno, hanno ripreso a pieno regime le attività estive.

Il prossimo weekend

Il prossimo weekend è dedicato alla simpatica arte della caricatura, ritratti inusuali e spiritosi realizzati dagli artisti di strada in tutto il mondo. A Zoomarine ed Aquafelix arriva Federico Cecchin, uno dei migliori caricaturisti italiani per eventi, con 2 milioni e 700 mila follower su TikTok e 116 mila su Instagram.

Cecchin è famoso per la velocità con cui realizza ritratti e caricature, in media al tempo record di soli 30 secondi. Proprio di recente per questa sua curiosa abilità è stato premiato da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Mara Venier al programma Tv “Tu Si Que Vales” di Canale 5.

Federico Cecchin sarà ad Aquafelix il pomeriggio del 26 giugno e a Zoomarine l’intera domenica 27 giugno. Gli ospiti dei due Parchi avranno l’opportunità, acquistando un biglietto ad hoc, di farsi fare una caricatura. I posti per accedere all’evento saranno limitati.

Intanto proseguono le speciali promozioni della stagione estiva.

Domani e venerdì i ragazzi fino ai 16 anni compiuti entreranno gratuitamente a Zoomarine, se accompagnati da un adulto pagante. Ad Aquafelix, solo acquistando il biglietto online, i bambini alti fino a 130cm entrano al Parco al prezzo simbolico di 1 euro.

E a Zoomarine ritornano anche le aperture by night.

Il 26 e 27 giugno, 3 e 4 luglio, 10 e 11 luglio, 17 e 18 luglio il Parco offre l’opportunità di trascorrere una piacevole serata in famiglia con i figli, passeggiando e divertendosi.

Un’opportunità unica per unire divertimento e relax: cinema all’aperto, pop corn gratuiti per i bambini, attrazioni, pizza, animazione musica e giochi, uno speciale show dei tuffatori.

Le serate devono essere prenotate acquistando il biglietto online. I posti sono limitati.

Nel corso della stagione estiva la sicurezza sanitaria rimarrà una priorità per Zoomarine come per Aquafelix: distanziamento, mascherine, sanificazione, gel, responsabilità, contingentamento con braccialetti degli ingressi, misurazione della temperatura all’ingresso e la raccomandazione di prenotare online tutti i servizi saranno le parole d’ordine per l’estate 2021.