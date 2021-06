Di Battista: “Sono convinto che Virginia ce la possa fare”

Da settimane una stampa esultante ha propagandato sedicenti sondaggi che davano Virginia Raggi addirittura quarta alle prossime comunali di Roma. Se si fossero candidati anche Buzzi e Carminati probabilmente l’avrebbero data sesta. “Calendula il sedativo” avrà stappato la sua miglior bottiglia di bacardi breezer per festeggiare bevendo con il mignoletto in alto. Tutte scemenze ovviamente. Oggi TPI ha pubblicato un sondaggio che vede Virginia al ballottaggio.

Giornale serio

TPI è certamente un giornale serio (e non lo dico perché ci collaboro, ho deciso di collaborarci proprio in quanto serio) ad ogni modo per me i sondaggi lasciano sempre il tempo che trovano. Anche perché molti cittadini decidono negli ultimi giorni chi votare.

Tuttavia dobbiamo ricordarci che nell’epoca della “sondaggiocrazia”, i sondaggi sono essi stessi strumenti di propaganda (e non mi riferisco a questo di oggi). Spesso non servono a fotografare una realtà ma ad influenzarla premendo, in modo subdolo, sulla logica del voto utile. Io da mesi sono convinto che Virginia ce la possa fare ma la strada è lunga, anche se non lunga come le strade che l’amministrazione Raggi ha rifatto a Roma.



