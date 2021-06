Di Battista: “Ricordatevi chi viene attaccato da Repubblica e chi no. Fa capire molte cose”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Questa mattina La Repubblica (gruppo GEDI, gli Elkann per intenderci, grandi sponsor di Draghi) mi tira, ancora una volta, in ballo. Il titolo è questo: “Di Battista, dal culto di Che Guevara all’abbraccio col generale della P2”. Cazzarola, io che abbraccio i piduisti, questa sì che è una notizia. Diamo qualche spiegazione.

Un paio di settimane fa mi ha chiamato Andrea Pancani, Vicedirettore de La7. Pancani, giornalista dalle idee diverse dalle mie, è persona perbene e molto corretta. Mi ha chiamato per invitarmi ad una manifestazione che sta organizzando per il prossimo agosto chiedendomi di presentare il mio libro “Contro” (a proposito, in Contro parlo moltissimo dell’accentramento del potere mediatico e del gruppo GEDI). Io ho accettato perché credo in quel che ho scritto e penso che sia un mio dovere (oltre che mio lavoro) promuoverlo.

Questa mattina leggo di aver abbracciato un generale della P2 per questo. In effetti l’associazione “Amor per il Circeo” che organizza la manifestazione è presieduta dal generale di corpo d’armata dell’Arma dei carabinieri tal Serafino Liberati, tessera numero 1729 della loggia massonica P2. Io, ovviamente, ho solo dato il mio ok ad Andrea Pancani e ignoravo l’esistenza di tal generale. Ho scritto subito a Pancani chiedendogli spiegazioni e lui mi ha risposto che non ne sapeva nulla.

Il punto però è un altro

Sapete chi parteciperà alla manifestazione tralasciando artisti e giornalisti?

1. La Commissione Europea (che addirittura “collabora” per la serata del 17 luglio)

2. Pierpaolo Sileri (sottosegretario di stato alla salute M5S)

3. Alessio D’Amato (assessore alla sanità del Lazio PD)

4. Gian Marco Centinaio (sottosegretario di stato alle politiche agricole LEGA)

5. Carlo Calenda (euro-parlamentare, già montezemoliano, poi montiano, poi renziano, poi piddino, ora Azione)

Vi sembra normale che La Repubblica non chieda conto agli uomini politici ed istituzionali (oltretutto pagati con denaro pubblico) ma se la prenda esclusivamente con me, che non sono iscritto a nessun partito politico ne ho alcun incarico istituzionale e che banalmente presento un libro? Questi cuor di leone (sempre silenti di fronte ai poteri veri) si muovono solo per screditare il mio lavoro. Ma è noto ormai. A Repubblica non gliene frega nulla della P2. Figuriamoci, in passato l’ex patron De Benedetti sosteneva fosse meglio Berlusconi del Movimento ed oggi il gruppo GEDI sostiene un governo all’interno del quale c’è un partito fondato da un piduista (oltre che da Dell’Utri, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa). Repubblica non detesta più la P2, detesta me, ed il perché è semplice. Ricordo i conflitti di interessi del gruppo GEDI ed il fatto che La Repubblica sia diventato il giornale più liberista e pro-establishment che esista.

Ad ogni modo non sono certo stato io a far diventare generale dei carabinieri (ripeto generale dei carabinieri) un ex-piduista. Sarebbe interessante capire chi è stato. Perché forse questa è la cosa più grave. Io, posso solo augurarmi che lui si dimetta da tale associazione ma mica posso obbligarlo.

Io sono responsabile di quel che faccio io e a questo punto ho 3 strade davanti

1. Declino l’invito.

2. Faccio finta di nulla e partecipo zitto zitto tanto domani tutti si sono dimenticati (ma avrei dovuto evitare di scrivere questo post).

3. Ci vado (sperando che il 9 agosto il generale si sarà già dimesso) e ne approfitto per ricordare cosa è stata la P2, chi l’ha favorita, chi sono stati i politici provenienti dalla P2 che hanno raggiunto incarichi importanti ed il trattamento che costoro hanno da sempre ricevuto sulle colonne di Repubblica. Potrei approfittare di quel palco proprio per raccontare quali sono gli interessi del gruppo GEDI, fare i nomi delle imprese che fanno parte del gruppo, ricordare i miliardi di euro a fondo perduto (altro che ristori) finiti nelle casse della FIAT e mostrare la disparità di trattamento che il giornale che un tempo leggevo riserva agli amici del sistema rispetto a quelli che hanno rifiutato poltrone per coerenza.

Credo di aver deciso cosa fare.

P.S. Ricordatevi chi viene attaccato da Repubblica e chi no. Fa capire molte cose!

