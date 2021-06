Vuoi aprire uno shop online? Scegli un commercialista specializzato in e-commerce!

La tua attività è sempre andata alla grande ma negli ultimi anni hai incontrato qualche difficoltà per via della pandemia e delle relative restrizioni, quindi hai deciso di lanciarti nel mondo del web ed inaugurare il tuo shop online? E’ senza dubbio un’ottima idea, perché aprire un e-commerce al giorno d’oggi significa ampliare il proprio giro d’affari e riuscire ad arrivare oltre confine. Non solo: anche in Italia le vendite online stanno andando alla grande: ogni anno si registra un incremento del 20% e questo è un trend destinato ad aumentare nel prossimo futuro.

Aprire uno shop online è dunque un’eccellente scelta strategica. Bisogna tuttavia essere consapevoli del fatto che il commercio elettronico è regolato da norme fiscali ben precise e per evitare spiacevoli problematiche è bene affidarsi ad un commercialista che sia specializzato in tale settore. Se vivi nella Capitale, dunque, non ti basta cercare su Google “commercialista Roma” per trovare un professionista che sia in grado di offrirti un servizio adeguato alle tue esigenze. Fortunatamente nelle grandi città esistono studi specializzati proprio in e-commerce ai quali ti conviene rivolgerti per essere certo di ottenere tutta l’assistenza di cui necessiti.

Perchè scegliere un commercialista specializzato

Se hai intenzione di lanciarti nel mondo delle vendite online, sono diversi i motivi per cui vale la pena cercare un commercialista per e-commerce. Il commercio elettronico infatti è regolato da una serie di normative differenti rispetto a quello tradizionale e prevede adempimenti specifici. È necessario assolvere tutti gli adempimenti IVA nei vari Paesi Europei ed esistono oggi dei nuovi regimi super semplificati (OSS) che risultano decisamente più vantaggiosi per questo genere di attività. Avere un consulente di riferimento che sia in grado di fornirti tutti i consigli e le informazioni dettagliate è fondamentale, prima di tutto per scegliere la soluzione migliore dal punto di vista economico ma anche per non rischiare problemi con il fisco.

Alcuni commercialisti sono ancora poco informati circa le ultime novità introdotte per quanto riguarda il commercio elettronico, perché si tratta di un settore in continua evoluzione, tutt’altro che statico.

