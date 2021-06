Torre Flavia, nati due pulli di fratino

Il consigliere delegato alle aree protette, Filippo Moretti annuncia la nascita di due pulli di Fratino.

La nota di Moretti

”Un evento veramente raro: due giorni fa dalla nidificazione di una coppia di fratini sulla spiaggia di Torre Flavia sono nati due pulli. In collaborazione con Città Metropolitana, che ha in gestione il Monumento Naturale della Palude di Torre Flavia e con le numerose associazioni e volontari, già da prima della scoperta del nido – ha proseguito Moretti – l’area, è stata costantemente vigilata e, da parte comunale, abbiamo immediatamente sospeso tutte le attività di pulizia meccanizzata della spiaggia per evitare di disturbare la nidificazione.

Ora per i piccoli inizia il periodo molto delicato dello “svezzamento”, insieme ai genitori si muoveranno nei dintorni del nido in cerca di cibo per poi iniziare a volare nelle settimane successive. L’appello a tutti i frequentatori della spiaggia è quello di fare molta attenzione, i pulli di fratino sono piccolissimi e praticamente del colore della sabbia e, se vengono individuati, di non avvicinarsi. Nel Lazio, quella di Torre Flavia, è la seconda schiusa.

La presenza e lo sviluppo di un nido del piccolo trampoliere è un importante segnale di ripresa ambientale –ha concluso Moretti- che deve essere colto adottando tutte le misure più adatte affinché la popolazione questa specie a rischio possa tornare a crescere”.